Tirano dritto con la moto alla rotonda e si schiantano contro un camper: due giovani in ospedale

Incidente martedì sera alla rotonda dei Pinaroli. Da una prima ricostruzione pare che una moto proveniente da Punta Marina, condotta da un 17enne e con a bordo un passeggero 18enne, abbia tirato dritto alla rotonda attraversando lo spartitraffico impattando poi contro un camper che si trovava nella rotonda, proveniente da Ravenna e diretto al traghetto. Nel violento scontro, i due ragazzi sono rovinati sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, che hanno trasportato i due feriti all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Al conducente sono stati effettuati i test tossicologici e alcolimetrici del caso. Via Trieste è stata chiusa al traffico dalla rotonda della ex Colonia per permettere soccorsi e rilievi, in mano alla Polizia locale di Ravenna.