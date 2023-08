Scontro mortale in viale Europa: rintracciato il "pirata" che si era allontanato dopo l'incidente

Dopo il terribile scontro si era allontanato dal luogo dell'incidente mortale. La Polizia Locale di Ravenna, sotto la direzione della Procura della Repubblica, sarebbe giunta all’identificazione del presunto autore della manovra azzardata che, il 19 luglio scorso, avrebbe contribuito all'incidente fra una moto di grossa cilindrata e un suv Mercedes, un drammatico urto in seguito al quale aveva perso la vita un motociclista.

Essenziali all'identificazione sono risultate le informazioni dei testimoni e le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sebbene infatti nessuno avesse annotato la targa del veicolo, è stato possibile tracciare un profilo dell’automobile e del suo conducente e affidare alle pattuglie sul territorio le ricerche. È stato così che, durante uno dei tanti servizi di controllo del territorio, una pattuglia dell’Unità Organizzativa Sicurezza Urbana - Ufficio Città, ha notato una BMW Station Wagon in circolazione che presentava le caratteristiche riportate nella “nota di rintraccio” emanata dallo stesso Comando in data 19 luglio “per avere creato turbativa, effettuando una manovra di svolta a sinistra per accedere al distributore posto in Viale Europa, al motociclista deceduto nel sinistro”.

I successivi accertamenti avrebberno consentito di riscontrare una corrispondenza con i dettagli del veicolo ricercato, quali ad esempio, i cerchi in lega bombati, la griglia del radiatore, i fendinebbia. Anche le caratteristiche fisiche del conducente, un cinquantenne residente a Ravenna, sono risultate compatibili. Una volta accompagnato il conducente negli uffici di polizia, si è proceduto al sequestro del veicolo, mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Polizia locale ricorda che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al proprio comportamento – a prescindere dal torto o dalla ragione – tutti i coinvolti sono tenuti a fermarsi e prestare assistenza ad eventuali feriti.