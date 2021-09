Scoperto a guidare ubriaco in autostrada: patente ritirata

Inizio settimana di intenso lavoro per la Polizia di Stato, che ha passato al setaccio strade e autostrade per sanzionare comportamenti illeciti e aiutare automobilisti in difficoltà. Nella notte tra martedì e mercoledì, le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 23enne, sorpreso all’altezza del casello autostradale di Faenza con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. La patente gli è stata ritirata, in vista della sospensione che potrà durare anche un anno.