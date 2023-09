Scuole che promuovono salute in Romagna: il convegno al Pala De Andrè

Venerdì 29 e sabato 30 settembre si svolgerà al Pala de Andrè di Ravenna il primo Convegno “Scuole che promuovono salute in Romagna – Le scuole come presidio di prevenzione sul territorio”, rivolto a tutte le scuole della Romagna e aperto a docenti, dirigenti scolastici, studenti, genitori, Amministrazioni Comunali, Associazioni ed Enti che si occupano continuativamente di politiche educative. Si renderà pubblico il grande lavoro di 'costruzione' della Rete in questo primo anno in Romagna: sarà una occasione di condivisione e confronto delle esperienze delle comunità scolastiche di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini; con le scuole interverranno autorità, professionisti della salute ed esperti.

Il convegno sarà aperto dalla Direttrice sanitaria dell’AUSL Romagna dott.ssa Francesca Bravi e del Sindaco di Ravenna Michele De Pascale. Introdurranno il tema specifico gli Uffici Scolastici e i referenti regionali (dott.ssa Paola Angelini) e aziendali del Programma SPS. Le psicologhe Paola Marmocchi e Claudia Matini relazioneranno sul percorso formativo sulle life skills offerto dall’AUSL nell’ultimo anno scolastico ai docenti degli istituti comprensivi, mentre il prof Andrea Ceciliani dell’Università di Bologna, esperto di promozione dell’attività fisica, introdurrà il tema delle pause attive. Con riferimento agli eventi emergenziali di quest’anno, le Scuole, insieme alle reti sociali, sono anche elementi fondamentali per la resilienza di comunità: porteranno un contributo importante gli Psicologi dell’emergenza che hanno offerto supporto alla popolazione dopo l’alluvione e, nel pomeriggio, la Protezione Civile di Faenza. Uno spazio di rilievo sarà dedicato alla scuola dell’infanzia, col contributo delle dirigenti Pediatre dottoresse Antonella Brunelli e Gina Ancora e della dirigente del Comune di Ravenna, dott.ssa Laura Rossi.

La seconda giornata vedrà la presenza di importanti relatori di rilievo nazionale e regionale che interverranno su temi di estremo interesse: il prof Pier Cesare Rivoltella, fondatore del CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai media, all'Innovazione e alla tecnologia), la dott.ssa Mariateresa Paladino, referente per l’adolescenza della Regione Emilia Romagna, e il dott. Corrado Celata, Dirigente Welfare Regione Lombardia, nella Rete europea School for Health(SHE). Concluderà la dott.ssa Raffaella Angelini, Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna, che guida il programma ‘Scuole che promuovono salute’.