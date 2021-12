L'istituto tecnico ravennate apre le porte agli studenti con il secondo open day

Sabato si tiene il secondo appuntamento con gli Open Day dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado. L’Istituto ravennate, articolato in due sedi, una per gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione e una per l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, da sempre collegamento con le realtà del territorio, consente di orientare e migliorare continuamente l’offerta formativa, creando solidi presupposti per un valido sbocco professionale degli studenti.

L’open day si svolgerà in presenza dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle 16.30 alle 18.00 entrambi i plessi dell’Istituto apriranno le loro porte agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Gli appuntamenti saranno a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria sul sito dell'Istituot tecnico. L’accesso sarà limitato a uno studente e un accompagnatore, quest’ultimo munito di Green pass. Per lo studente invece non sarà necessario. Sarà invece obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli ambienti scolastici visitati.

Il “Morigia”, in via Marconi n.6, ospita gli indirizzi “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e “Grafica e Comunicazione” mentre il “Perdisa”, situato in via dell’Agricoltura n.5, ospita il corso ”Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. Gli Open Day vedranno una prima presentazione dei corsi di studi in Aula Magna, con anche interventi di esperti di settore per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi e formativi post-diploma. Successivamente i presenti saranno suddivisi in piccoli gruppi che, guidati dai nostri studenti, visiteranno alcuni ambienti e laboratori specifici di indirizzo dove troveranno docenti e studenti che spiegheranno loro le finalità di quegli spazi nel percorso scolastico. Tutto l’Open Day è studiato per avere una durata di circa un’ora e mezza e tutti gli spazi saranno sanificati tra il passaggio di un gruppo e l’altro, garantendo così il pieno rispetto della normativa sanitaria vigente.