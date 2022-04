Guasto tecnico, semaforo non funzionante all'incrocio a Bagnacavallo

Il semaforo della via Marconi (sp 253) a Bagnacavallo posto all'incrocio con la via Boncellino, in seguito a un grave guasto tecnico, non sarà funzionante fino a martedì 26 aprile. Sono stati installati lampeggianti e cartelli mobili supplementari, oltre alla segnaletica fissa già presente. La Polizia locale della Bassa Romagna raccomanda di prestare la massima attenzione.