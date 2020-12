Solarolo, un Natale di solidarietà: pacchi con vestiti, giocattoli e alimenti

Si è conclusa alla Vigilia di Natale l’iniziativa "È Natale per tutti", promossa dall’amministrazione comunale e dall’Unità pastorale Madonna della Salute, volta a raccogliere donazioni a favore delle persone più bisognose della comunità solarolese. L’iniziativa ha portato alla raccolta di circa 50 pacchi contenenti vestiario, giocattoli per bambini e generi alimentari, a testimonianza della generosità e dello spirito di solidarietà che in momenti così drammatici per l’intero Paese continua ad animare la cittadinanza di Solarolo.

Alla presenza del sindaco Stefano Briccolani, il ricavato è stato consegnato al parroco don Tiziano Zoli, che provvederà nei prossimi giorni a distribuirlo tramite la struttura della Caritas locale. Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va a chi ha scelto di donare qualcosa per il prossimo e alla parrocchia per il coordinamento dell’iniziativa, nella speranza di un 2021 migliore.