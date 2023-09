Dopo essere stata sommersa dall'alluvione, la catena riapre il suo punto vendita a Fornace Zarattini

A 4 mesi di distanza dalla tremenda alluvione di maggio, Fornace Zarattini rinasce anche attraverso la sua zona commerciale. Dopo la riapertura del Toys Center, si vede nuova vita anche sull'altro lato di via Faentina con la presentazione in anteprima del rinnovato MediaWorld di Ravenna. Questo importante appuntamento di ripartenza per il punto vendita ravennate della catena specializzata in prodotti di elettronica ed elettrodomestici, è fissato per giovedì 28 settembre, sempre al solito indirizzo di via Faentina, 165G. Nei giorni dell'alluvione, quando gli allagamenti causati dalle acque di esondazione raccolti dal canale Cupa-Magni avevano portato l'intera frazione di Fornace Zarattini a finire sommersa, anche l'ampio punto vendita non era stato risparmiato.