Progetti di sostegno alla disabilità: la visita della ministra Locatelli sui lidi ravennati

Sabato la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà in provincia di Rimini e Ravenna. La ministra, dopo una visita a Montefiore Conca e a Bellaria-Igea Marina, raggiungerà i lidi ravennati. Alle 15.30 è prevista la sua visita alla spiaggia inclusiva “Insieme a Te”, in Via della Fontana a Punta Marina. La spiaggia è gestita dall'associazione faentina 'Insieme a te'.