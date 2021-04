Stabile la curva epidemica, 135 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Altri sei morti

Stabile la curva epidemiologica del Coronavirus nella provincia di Ravenna dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 135 nuovi positivi. Si tratta di 67 maschi e 68 femmine; 108 asintomatici e 27 con sintomi; 130 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati. Nel dettaglio: 95 da contact tracing; 14 per sintomi; 25 per test volontario; 1 rientro dall’esterno. I tamponi eseguiti sono stati 1154. Lunedì la Regione ha comunicato 6 decessi: 4 pazienti di sesso maschile di 81, 84, 85 e 94 anni e 2 pazienti di sesso femminile 63 e di 92 anni. Sono state comunicate circa 31 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 27034. Questa la distribuzione dei casi:2 Alfonsine, 3 Bagnacavallo, 1 Brisighella, 2 Casola Valsenio, 1 Castel Bolognese, 13 Cervia, 1 Conselice, 2 Cotignola, 24 Faenza, 5 Fusignano, 5 Lugo, 68 Ravenna, 3 Russi, 1 Sant'Agata sul Santerno, 2 Solarolo e 2 fuori provincia.

In Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 344.408 casi di positività, 1.493 in più rispetto alla domenica di Pasqua, su un totale di 6.299 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (4.982 molecolari). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da domenica è dell’23,7%, assolutamente non indicativa dell’andamento generale, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 672 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 412 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 673 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di lunedì è 42,5 anni. Sui 672 asintomatici, 464 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 30 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 37 con gli screening sierologici, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 135 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 288 nuovi casi e Bologna (262); poi Rimini (201), Ferrara (143), Ravenna (135), Reggio Emilia (127), quindi Parma (111), il Circondario imolese (48) e infine Piacenza (31).



Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.437 in più rispetto a domenica e raggiungono quota 260.051. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a lunedì sono 72.206 (+18 rispetto a domenica). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.691 (-20), il 95,13% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 38 nuovi decessi, che porta il totale a 12.151. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 366 (+6 rispetto a domenica), 3.149 quelli negli altri reparti Covid (+32).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Nessuna pausa, infatti, durante queste festività pasquali: gli operatori sono stati attivi anche nel Lunedì dell’Angelo. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 953.228 dosi; sul totale, 308.525 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.