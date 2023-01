"Strade dissestate e pericolose", le opposizioni incalzano la giunta di Faenza

“I lavori devono iniziare subito”. E’ questo l’invito che il consigliere comunale in quota Lega Andrea Liverani ha indirizzato all’amministrazione comunale di Faenza. Oggetto dell’intervento politico le strade urbane ed extra urbane della città, definite dal consigliere “dissestate e pericolose”. In particolare a finire sotto la lente di ingrandimento delle opposizioni sono via Canal Grande e via Granarolo.

Su quest’ultima proprio qualche giorno fa il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi aveva presentato un’interrogazione alla Giunta presieduta dal sindaco Massimo Isola: "Una delle sistemazioni più attese era quella della messa in sicurezza di Via Granarolo - aveva evidenziato Bertozzi -. Nel corso di un recente dibattito consiliare è stato ribadito ed assicurato che le macchine asfaltatrici sarebbero entrate in azione entro la fine del 2022, nel rispetto dei piani previsti. Perchè non sono stati rispettati gli impegni presi su questo fronte?”.

L’Amministrazione infatti aveva approvato il progetto, finanziato con 300mila euro, per l’asfaltatura e la messa in sicurezza di parte di via Granarolo, nonchè altri interventi zona Valle e zona Monte per ulteriori complessivi 600mila euro. L’assessore ai lavori pubblici Milena Barzaglia aveva inoltre specificato che due delle tre gare di affidamento erano state assegnate e che la terza si sarebbe conclusa a metà gennaio 2023, a cui quindi sarebbero seguiti i lavori non appena le condizioni meteorologiche lo avrebbero consentito.

Proprio su questo punto è intervenuto anche Liverani: “E’ passato un anno dalla nostra prima interrogazione, e a distanza di mesi la situazione è identica se non peggiorata - ha sottolineato il consigliere - I lavori inizieranno con la bella stagione sono le stesse parole ripetute a marzo 2022. Quanto dovremmo aspettare ancora?”. Sugli stessi temi era intervenuto anche il consigliere di maggioranza rappresentante di Italia Viva Alessio Grillini, il quale aveva auspicato un’azione più tempestiva da parte dell’amministrazione e l’utilizzo di un metro diverso sulla sistemazione delle buche stradali con particolare riferimento a via Canal Grande e a via Medaglie d’Oro.