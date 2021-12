Strade pericolose e passaggi a livello: i residenti di Zagonara chiedono più sicurezza stradale

Martedì in Comune a Lugo si è tenuto un incontro con l'assessore ai Lavori Pubblici Veronica Valmori, la presidente della Consulta di Villa San Martino Sonia Graziani e alcuni residenti di Zagonara, località compresa tra i comuni di Lugo e di Cotignola. L'incontro è servito ad approfondire il tema dell'accessibilità e della sicurezza delle strade che collegano l'abitato con la viabilità provinciale e gli attraversamenti ferroviari. I residenti di Zagonara intervenuti hanno chiesto all'amministrazione di mettere in atto delle misure per rendere il collegamento con le loro abitazioni più sicuro e meno condizionato dalle chiusure dei passaggi a livello.

"Un incontro proficuo per verificare le possibilità di miglioramento e messa in sicurezza delle strade che si collegano con Zagonara - commentano l'assessora e la Presidente - Nel corso degli anni sono state fatte diverse ipotesi rimaste, oggi cerchiamo di realizzare interventi concreti, volti alla massima sicurezza e sostenibilità, con l'obiettivo che Zagonara sia sempre più percorribile e raggiungibile con la bicicletta e sempre meno con l'auto". L'amministrazione comunale, nelle prossime settimane, verificherà le ipotesi d'intervento scaturite dall'incontro.