Il Teatro Due Mondi riparte alla conquista dell'Europa: al via il tour della compagnia faentina

Un mese in continua tournée. Così il Teatro Due Mondi, da Faenza, muove ancora verso il nord Europa alla ‘conquista’ artistica di nuovi territori. Italia, Germania, Polonia, Norvegia sono infatti i luoghi ‘toccati’ dal tour internazionale di cui ha parlato il regista e direttore Alberto Grilli. “Quasi un mese di tournée tra Italia, Germania, Polonia e Norvegia, passando da importanti Festival in grandi città come il Feta a Danzica, a piccoli progetti in luoghi sperduti, in una molteplicità di situazioni differenti che alimentano la nostra curiosità e la nostra voglia di capire in che Europa viviamo. In queste settimane dappertutto abbiamo sentito tanta solidarietà per la nostra città colpita dall’alluvione, abbiamo ringraziato come cittadine e cittadini di Faenza per questa vicinanza espressa in tante forme, senza mai sentirci lontani da casa”.

Il Teatro Due Mondi dall’1 al 10 agosto farà di nuovo tappa in alcune città della Germania, con diversi spettacoli e in continuità con percorsi pluriennali attivati in ambito artistico e socio-culturale, comprendendo esperienze di laboratorio e percorsi di formazione rivolti a persone di diversa età e provenienza. Si inizia da Francoforte, dove dall’1 al 3 agosto vedrà la compagnia impegnata nel prestigioso Sommerwerft Festival con lo spettacolo Come crepe nei muri in versione partecipata e aperta a tutti i cittadini. Il 6 agosto poi nell’ambito del festival Trommer Sommer, lo spettacolo Fiesta attraverserà i sentieri nei dintorni del Trommer Hoftheater, immerso nel verde delle colline dell'Assia, mentre dal 7 al 9 agosto gli artisti del Teatro Due Mondi condurranno il laboratorio Cantare a bocca piena a Hattersheim, a partire da canzoni sul cibo e sull'amore prendendo spunto dallo spettacolo Rossini flambé. Infine, il 10 agosto Rossini flambé, dopo la recente tournée in Germania a cui è stato riconosciuto un sostegno speciale di Ater Fondazione e Regione Emilia-Romagna, sarà nuovamente presentato al pubblico tedesco, questa volta a Brilon.“Viaggiare con i nostri spettacoli in Europa - racconta Grilli -, è un’eccitante parte del nostro lavoro. Anche se si ripete ogni anno è sempre un momento dove si assommano sfide a rischi, attese e conferme. E’ un modo per rompere la routine, per muoversi verso altri mondi”.