Tecniche di autodifesa: un corso di formazione per gli agenti della Polizia Locale di Cervia

Si è tenuto a Cervia il corso di formazione di trenta ore per agenti della Polizia Locale assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato sulle materie tecniche di autodifesa. Il corso ha fornito le conoscenze e competenze di base riguardante il profilo professionale di riferimento, indispensabili affinché gli operatori, assunti a tempo determinato, siano in grado di inserirsi positivamente al lavoro e sappiano gestire le situazioni professionali più ricorrenti.



Il corso di aggiornamento oltre a fornire gli elementi teorici e tecnici ha permesso di apprendere una base di tecniche di autodifesa, oltre che l'efficiente e corretto uso di ausili e strumenti mediante presidi difensivi in dotazione alla Polizia Locale, quali spray urticante. Con quest’ultima formazione al personale a tempo determinato e la loro assegnazione, tutto il Corpo sarà così dotato degli strumenti necessari a contrastare aggressioni, o atti violenti da parte delle persone sottoposte ad accertamenti.



In particolare lo spray al peperoncino è un deterrente efficace e immediato, che dopo il lavaggio intensivo non lascia conseguenze. Gli agenti hanno seguito uno specifico corso per utilizzare lo strumento antiaggressione da parte di istruttori della Scuola di Polizia locale interregionale.