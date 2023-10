Le preziose tele del santuario danneggiate dall'alluvione saranno restaurate a Lugo

Un intervento prezioso a tutela della storia e del patrimonio artistico. Come riferisce BolognaToday, i Vigili del Fuoco sono intervenuti al Santuario della Beata Vergine del Piratello, a Imola, per salvare le preziose tele custodite all’interno della struttura. L’intervento, che ha visto la partecipazione della Soprintendenza di Bologna e dei Carabinieri del Nucleo Tutela dei Beni Culturali, si è reso necessario viste le precarie condizioni in cui le quattro tele versavano dopo l’alluvione dello scorso maggio. Le opere tratte in salvo sono quattro, datate tra la seconda metà del Settecento e la seconda metà dell’Ottocento.

Ora le tele sono arrivate nel Ravennate per il restauro. Una volta recuperate, infatti, le opere sono state trasportate in un laboratorio di restauro a Lugo, dove saranno ripristinate e pulite dalle muffe. Infine, le quattro tele faranno ritorno al Santuario della Beata Vergine del Piratello. Tra le opere, tutte di gran pregio artistico, spicca l’Immacolata Concezione, un olio su tela di 250x190 cm dipinto nel 1756 da Antonio Crespi, noto artista di ambito bolognese.