Donna presa a coltellate all'interno di un negozio di frutta e verdura: è in condizioni gravissime. Fermato un uomo

Episodio di sangue nella notte tra mercoledì e giovedì a Ravenna nei pressi di piazza Baracca, zona già teatro di diversi episodi violenti negli ultimi anni. Un uomo ha accoltellato, poco prima della mezzanotte e con diversi fendenti, una donna della quale al momento non si conoscono le generalità. L'episodio si è consumato all'interno di un negozio di frutta e verdura. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica: i sanitari hanno praticato le prime cure del caso alla donna che versa in condizioni critiche ed è stata trasportata in ospedale. L'uomo è stato fermato dai Carabinieri, che indagano sul caso e cercheranno di fare luce sulla vicenda.

