Teresa compie 100 anni: una bella festa per la staffetta partigiana

Il 25 settembre 1921 a Massa Lombarda nasceva Teresa Mirri, che proprio il sabato appena trascorso ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni di vita. Teresa ha lavorato presso magazzini ortofrutticoli della zona massese ed è anche stata una delle staffette partigiane. Attualmente vive in casa con il figlio e in ottime condizioni di salute ha festeggiato questo particolare compleanno circondata dall’affetto dei figli Giancarlo e Giovanna, dai nipoti, parenti e amici, da una delegazione dell’ANPI e dal Sindaco Daniele Bassi che le ha portato in dono una pergamena a ricordo e un omaggio floreale, insieme alle felicitazioni di tutta la comunità massese. "Ho salutato con tanto piacere il secolo di vita di Teresa, "Sina" per tutti” - ha dichiarato il Sindaco. - "Questo felice momento ci suggerisce una riflessione sull'importanza dell'impegno di tante donne e uomini, all'epoca adolescenti, per riportare la libertà e la democrazia nel nostro Paese".