Torna la solidarietà nei supermercati con l'iniziativa "Dona la spesa"

Il 16 ottobre, giornata mondiale dell'alimentazione, che si celebra ogni anno in tutto il mondo per ricordare l'anniversario della data di fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, conosciuta come FAO, la solidarietà trova spazio nei negozi di Coop Alleanza 3.0 con “Dona la spesa”.

“Dona la spesa” è l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività di routine in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. All'iniziativa partecipano anche i punti vendita della Provincia di Ravenna: Alfonsine, Cervia Mazzotti Carli, Cervia Viale Roma, Conselice, Extracoop Centro Esp, Faenza Capuccini, Faenza Il Borgo, Lavezzola, Ipercoop Le Maioliche Faenza, Ipercoop Il Globo Lugo, Marina Di Ravenna, Massalombarda, Ravenna Mezzano, Ravenna Faentina, Ravenna Gallery, Ravenna Via Trieste, Ravenna Via Di Roma, Russi I Portici, Savarna.