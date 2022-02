Trasporto pubblico estivo fra Cervia-Cesenatico: più corse per collegare le due località

“Per la prossima stagione turistica, in accordo col comune di Cesenatico, vista la positiva esperienza fatta nel 2021, si stanno verificando le condizioni in sinergia con A.M.R. per l’attivazione di corsa suppletiva tra i due comuni, venendo incontro in questo modo alle richieste avanzate dagli operatori economici dei due comuni e dal Consiglio di Zona di Pinarella-Tagliata”. Questo è quanto dichiara il delegato ai Trasporti del Comune di Cervia, Claudio Lunedei, a proposito del trasporto pubblico estivo tra Cervia e Cesenatico.

"A breve avremo un incontro con A.M.R. per definire i costi della tratta. Offrire durante l’estate maggiori corse, coincidenze e fermate, in grado di collegare le due località turistiche, significa fornire un servizio di qualità alle famiglie e ai gruppi organizzati che scelgono di trascorrere le ferie nei nostri luoghi. Inoltre - aggiunge Lunedei - in tal modo si disincentiva il traffico particolarmente caotico in questo periodo, a favore di una mobilità più sostenibile. Insieme a Mauro Gasperini Assessore al trasporto pubblico di Cesenatico, che ringrazio per la disponibilità, stiamo valutando di reperire le risorse per riattivare questo servizio prezioso per il nostro turismo”.