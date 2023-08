Trasporto scolastico, parte l’emissione degli abbonamenti per gli studenti della Romagna Faentina

Anche quest’anno, la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme ha fissato giorni e sedi per agevolare gli studenti e le studentesse under 26 al ritiro degli abbonamenti per il trasporto scolastico per l’a.s. 2023/2024. Nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina, le giornate stabilite per l’emissione dei titoli di viaggio sono i seguenti: lunedì 4 settembre (9.00-12.00) a Brisighella presso il Municipio, mercoledì 6 settembre (10.00-14.00) a Castel Bolognese presso il Municipio, giovedì 7 settembre (10.00-14.00) a Faenza presso l’ufficio dell’Informagiovani (Piazza Nenni, 19/A) e venerdì 8 settembre (11.00-13.00) a Casola Valsenio presso il Municipio (Sala Azzurra).

Per i rinnovi, è sufficiente presentarsi con la tessera smart card nominativa. Gli studenti che invece devono fare un nuovo abbonamento dovranno presentarsi muniti di una foto tessera, modulo di richiesta scaricabile dal sito della Cooperativa Trasporti compilato e 5 euro per coprire il costo di emissione della tessera. Inoltre, presso la sede della Cooperativa (via Miglioli, 1 – Riolo Terme) è sempre possibile acquistare o ritirare l’abbonamento, durante gli orari e i giorni di apertura. Sono previsti, per l’occasione, due giorni di apertura straordinaria: sabato 9 e sabato 16 settembre, dalle 9:00 alle 12:00.

Abbonamento del trasporto pubblico gratuito per studenti “Salta su!”

Si ricorda che, anche per l’a.s. 2023/2024, l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico per studenti “Salta su!” è garantito dalla Regione Emilia-Romagna. Ad esso hanno diritto tutti gli iscritti alle scuole elementari e medie (la tessera viene spedita direttamente a casa dopo aver fatto la richiesta online) e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli istituti di formazione professionale in possesso di Isee 2023 inferiore o uguale a 30.000 euro.

Le studentesse e gli studenti residenti in Emilia-Romagna, ma iscritti a istituti scolastici fuori dalla Regione (e pertanto utilizzatori di servizi di trasporto pubblico di società non emiliano-romagnole), possono richiedere il rimborso del loro abbonamento. Le domande per l’abbonamento “Salta su!” 2023/2024 possono essere presentate fino al 15 dicembre 2023 esclusivamente online, al portale dedicato (https://www.salta-su.it/) accedendo con credenziali Spid o CIE. L’abbonamento è utilizzabile, non solo per il percorso casa-scuola, ma anche per il tempo libero, su tutte le linee urbane della propria zona di riferimento. Tutte le informazioni specifiche sul servizio sono disponibili sul sito della Regione a questo link: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu