Tre giorni di eventi per la 28esima edizione del 'Trofeo Bandini'

Il 21 dicembre a Brisighella, alle 11.30 presso il Parco Caduti di Nassiriya, si terrà la cerimonia di premiazione del “Trofeo Bandini” 2021. Giunto alla sua 28esima edizione, nel corso degli anni il “Trofeo Bandini” - istituito nel 1992 in memoria del pilota Lorenzo Bandini - è stato assegnato a personalità di spicco del mondo della Formula 1, tra cui piloti del calibro di Charles Leclerc (vincitore della scorsa edizione), Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve. Quest’anno il premio verrà consegnato ex aequo all’imolese Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, e al faentino Massimo Rivola, amministratore delegato della squadra Aprilia in MotoGP.

L’intera manifestazione si svolgerà su tre giorni. Venerdì 17 dicembre gli studenti di quinta dell’Istituto Alberghiero parteciperanno a un corso di guida sicura, mentre lunedì 20 dicembre si terrà a Brisighella un convegno per addetti ai lavori, principalmente appartenenti alle forze di Polizia, dal titolo “Dalla Formula 1 alla strada di tutti i giorni”. Infine il 21 dicembre, data non casuale perché proprio in questo giorno cade il compleanno di Lorenzo Bandini. La cerimonia di premiazione in programma alle 11.30 verrà anticipata dal tradizionale “viaggio” da Faenza a Brisighella, che quest’anno non vedrà protagonista una vettura di Formula 1 ma una safety car inviata dalla Mercedes di Stoccarda, che verrà scortata da una Lamborghini della Polizia Stradale.