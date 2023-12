Trofeo Bandini, l'associazione risponde al sindaco: "Nessun luogo idoneo per l'evento a Brisighella"

La 30esima edizione del Trofeo Bandini, con la premiazione del pilota della McLaren Lando Norris svoltasi domenica a Faenza, è stata accompagnata da una polemica da parte del sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, per l'esclusione del borgo medievale, sede storica della manifestazione che ricorda il compianto Lorenzo Bandini. Sulla questione interviene ora l'associazione Trofeo Bandini che spiega "le ragioni che hanno portato a celebrare la 30esima edizione" a Faenza. "La motivazione principale è, come l’anno precedente, l’oggettiva difficoltà di poter avere un luogo idoneo ad ospitare la premiazione prima e poter accogliere gli ospiti dopo l'evento".

"Era necessario trovare un luogo chiuso, riscaldato, con una capienza di almeno 200 persone, che fosse a norma in materia di sicurezza, in cui fosse possibile poter gestire l’ordine pubblico", prosegue l'associazione. In merito alla data della manifestazione, invece, non ci sarebbe stata possibilità di scelta in quanto "il Team McLaren (scuderia per cui corre Norris, ndr) ci aveva proposto solamente il 3 dicembre, data poi posticipata al 10 per far sì che fosse presente anche il Team Principal".

"Ci sono già state precedenti edizioni negli anni in cui il Trofeo Bandini si è svolto a Brisighella all'interno di una struttura, ma quest'ultime ad oggi non sono più utilizzabili, così come altri luoghi che per noi sarebbero idonei quali il Teatro Pedrini, il complesso denominato Ex-Gufo o Le Terme di Brisighella. Non sono stati individuati nel territorio del Comune di Brisighella altri luoghi con caratteristiche simili - precisa l'associazione Trofeo Bandini - sinceramente siamo anche noi sorpresi che il sindaco Pederzoli sia ‘sorpreso’ di questa decisione". E conclude: "Confermiamo che quando ci saranno le condizioni il nostro interesse è svolgere la manifestazione a Brisighella".