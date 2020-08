Un concorso per l'assunzione di nuovi agenti di Polizia locale

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto un concorso per l’assunzione di cinque nuovi agenti di Polizia locale. Le iscrizioni online sono aperte fino alle 11 del 27 agosto. Per partecipare al concorso si devono avere tra i 18 e i 32 anni (non compiuti), il diploma di maturità, la patente A senza alcuna limitazione al fine di condurre i motoveicoli di ogni cilindrata, la patente B e non avere precedenti penali; è inoltre necessario non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.

Le prove d’esame consistono in una prova ginnica sportiva di corsa su un percorso di 1 km e un colloquio orale. Per i candidati che supereranno la selezione è previsto un contratto formazione lavoro di 12 mesi e, alla scadenza di tale periodo, la pubblica amministrazione ha la facoltà, previo esito positivo della formazione, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione - Bandi di concorso - Concorsi pubblici nella Bassa Romagna. Oltre ai cinque posti previsti per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, una ulteriore assunzione è prevista nella Polizia Locale del Comune di Russi.