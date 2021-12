Un Natale da leggere: aperture straordinarie delle biblioteche ravennati durante le feste

A partire dal 24 dicembre e fino al 5 gennaio la Holden, biblioteca per ragazzi e officina creativa, e le biblioteche del territorio di Piangipane, Marina di Ravenna e Sant’Alberto espandono i propri orari accogliendo i ragazzi e le ragazze nel periodo delle vacanze natalizie per leggere, giocare e condividere momenti insieme.

“È sempre stato un impegno dell'amministrazione - dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, quello di far sì che gli spazi bibliotecari possano sempre di più essere vissuti anche come contesti sani di socialità e aggregazione, in particolare per le fasce di età più giovani. Per questo siamo felici di poter offrire orari di apertura più ampi, sia in città che nelle località del nostro territorio, proprio nel periodo in cui la scuola è chiusa”.

La biblioteca Holden dell’Istituzione biblioteca Classense adotterà i seguenti orari: 24 dicembre 9.30 – 12.30; 28 - 29 - 30 dicembre 9.30 – 12.30 e 14 –18; 31 dicembre 9.30 – 12.30; 4 - 5 gennaio 9.30 – 12.30 e 14 – 18.

Alla Holden i ragazzi e le ragazze troveranno una novità: un “albero di libri”, dal quale sarà possibile scegliere un libro a sorpresa come dono natalizio, lasciandosi ispirare da una piccola descrizione, unico suggerimento presente sul pacchetto.

Anche le biblioteche decentrate effettueranno degli orari aggiuntivi rispetto all’orario consueto.

La biblioteca “Fuori… Legge” di Piangipane: mercoledì 29 dicembre ore 9 –13 e 15 –19; giovedì 30 dicembre ore 9 – 13 e 15 – 18; mercoledì 5 gennaio 9 – 13 e 15 – 19.

La biblioteca “Ada Ottolenghi” di Marina di Ravenna: martedì 28 dicembre 9 – 13 e 15 – 18:30; mercoledì 29 dicembre 9 – 12 e 15 – 18:30; martedì 4 gennaio 9 – 13 e 15 – 18:30; mercoledì 5 gennaio 9 – 12 e 15 –18:30.

La biblioteca “Guerrini” di Sant’Alberto: mercoledì 29 dicembre 9 – 13 e 14:30 – 19; giovedì 30 dicembre 9 – 13 e 14:30 – 19; mercoledì 5 gennaio 9 – 13 e 14:30 – 19.

In tutte le biblioteche sono disponibili tre percorsi bibliografici divisi per fascia d’età intitolati “Libri da leggere e da regalare”, ai quali bambini e bambine, ragazze e ragazzi, potranno fare riferimento per le loro letture. I titoli selezionati sono presenti anche nella sezione junior del sito dell’Istituzione biblioteca Classense e disponibili in formato cartaceo alla Classense e in tutte le biblioteche del territorio.