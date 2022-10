Un open day per conoscere la scuola della Banda musicale di Ravenna

Un open day per conoscere la Scuola di Musica della Banda Musicale Cittadina di Ravenna. Appuntamento venerdì 7 ottobre alle 17.30 nella sede della Banda (in Largo Firenze, 1) per incontrare gli insegnanti e scoprire i corsi. Con l’Open Day è possibile prenotare una lezione di prova gratuita per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax, corno, tromba, trombone, tuba, percussioni, propedeutica musicale, teoria e solfeggio o musica d’insieme.

La Scuola di Musica della Banda Musicale Cittadina è convenzionata con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi”, è qualificata per la preparazione all’ammissione al conservatorio e offre insegnanti qualificati per garantire un’insegnamento mirato alla propedeutica musicale. Gli allievi della scuola avranno poi la possibilità di suonare con la Banda Musicale Cittadina in occasione di concerti ed esibizioni, fra i quali i tradizionali appuntamenti estivi in Piazza del Popolo o il Concerto di Natale al Teatro Alighieri. Per i piccoli, la Banda Junior offre lezioni dedicate.

La Banda Cittadina si è esibita per la prima volta nel 1779, ma solo nel 1947, quando il maestro Turci raggruppò elementi dalle disciolte fanfare militari e da esistenti formazioni bandistiche, il Comune di Ravenna e l’Associazione Nazionale del Fante costituirono la Banda di Ravenna, che utilizzava una propria scuola musicale per la formazione dei bandisti. Fra le molte esibizioni istituzionali e concertistiche, tra il 1998 e il 2013 la Banda ha partecipato al RavennaFestival, come anche nel 2016.