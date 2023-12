Un regalo di Natale per i meno fortunati: l'iniziativa solidale della cucina popolare

Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, la cucina popolare di Cervia Cucinasorriso sarà aperta dalle 12.00 alle 14.00 per il pranzo dei cittadini fragili e soli che utilizzano con costanza questo servizio. Come sempre la cucina sarà aperta per il pranzo - a cura del ristorante Le Ghiaine - anche a tutte le persone e famiglie desiderose di condividere questo momento.

"Di norma sono 40 i cittadini con fragilità che frequentano quotidianamente Cucinasorriso e il nostro desiderio è di poter consegnare loro, in occasione del Natale, anche un dono - spiegano i responsabili del servizio - Per questo motivo, nella settimana che va dal 18 al 24 dicembre, raccogliamo scatole che contengano un dono utile (ad esempio un paio di guanti, calzettini, scarpe, berretti, calze e altro) da consegnare individualmente agli ospiti: il nostro desiderio è di vivere insieme anche un momento di attenzione a sé e di leggerezza".

Le scatole con i doni possono essere consegnati a: Cucinasorriso (via Levico 11A, Cervia) tutti i giorni dalle 11.00 alle 14.00 (tranne la domenica); negozio Risvolto (via Savonarola 7, Cervia) tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 16.00 alle 19.00 (tranne il giovedì). Ai donatori viene chiesto di specificare sulla scatola se il regalo è per uomo o donna.