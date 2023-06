Una giornata di sport, natura e inclusione al lago per 185 ragazzi disabili

Sono stati più di 185 i ragazzi disabili che lunedì si sono ritrovati al Centro della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) presso il Lago delle Ghiarine (Savio) per trascorrere una giornata all’insegna dello sport. Provenienti da una ventina di centri del territorio: Libridine, Torri, San Martino Cefal, La Lampada di Aladino, Inchiostro, Onda, Teodorico, Delfino, Le valli Sant’Alberto, Zodiaco, Aquilone, gli appartamenti della cooperativa San Vitale, Callegari, Bosco Baronio, Ikema Cervia, tutti i ragazzi si sono cimentati con varie attività sportive inserite nella manifestazione “Lo sport al servizio di tutte le abilità”. I partecipanti hanno avuto modo di sperimentarsi nella natura, attraverso il gioco e il movimento in un’atmosfera di grande divertimento. La mattinata si è poi conclusa con balli di gruppo e canti per finire a tavola con piadina, salsiccia, patatine fritte e gelato tutto offerto dalla Federazione Fipsas Ravenna.