Si toglie la vita buttandosi sotto il treno in corsa: traffico ferroviario in tilt

Un tragico risveglio per Cesenatico, un gesto estremo che oltre al dramma umano ha mandato in tilt la circolazione nella principale porta d'ingresso della cittadina. Un uomo ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno in corsa all'altezza del Ponte del Gatto, in pieno centro. Un dramma accaduto nelle prime ore di mercoledì mattina, intorno alle 6: l'uomo ha parcheggiato il suo scooter e si è gettato sotto il convoglio. E' stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il passaggio a livello resta chiuso con disagi alla circolazione dei veicoli in entrata e uscita da Cesenatico. Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico ferriovario. Nell'aggiornamento delle ore 8, Trenitalia informa che il traffico è ancora sospeso tra Cervia e Rimini. In atto la riprogrammazione del servizio commerciale. E' attivo un servizio sostitutivo con bus tra Cervia e Rimini.

Treni direttamente coinvolti:

• R 17543 Bologna Centrale (8:06) - Rimini (10:17)

• R 17654 Pesaro (8:40) - Ravenna (10:14)

• R 17542 Rimini (8:43) - Bologna Centrale (10:54)

• R 17661 Ravenna (8:47) - Rimini (9:42)

Treno instradato sul percorso alternativo da Ravenna a Rimini via Castelbolognese, con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti:

• FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57)

Treno instradato sul percorso alternativo da Rimini a Bologna via Castelbolognese, con un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti:

• R 4000 Rimini (6:54) - Bologna Centrale (8:54)

Treni parzialmente cancellati:

• R 17651 Ravenna (5:33) - Rimini (6:30): limitato a Cesenatico (5:58)

• R 17650 Rimini (6:06) - Ravenna (7:07): origine da Cervia (6:47)

• R 17653 Ravenna (6:28) - Pesaro (8:00): limitato a Cervia (6:45)

• R 17652 Rimini (7:35) - Ravenna (8:31): origine da Cervia (8:09)

• R 17655 Ravenna (7:47) - Pesaro (9:15): limitato a Cervia (8:07)

Treni cancellati:

• R 17584 Ravenna (7:12) - Faenza (7:42)

• R 17589 Faenza (7:52) - Ravenna (8:24)