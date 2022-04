Bimbo ricoverato dopo aver mangiato l'ovetto Kinder: dalle analisi nessuna traccia di salmonella

Nessuna traccia di salmonella nell'ovetto di cioccolata Kinder sequestrato dai Nas nei giorni scorsi a Ravenna, dove un 12enne si era sentito male dopo averlo mangiato ed era stato ricoverato in ospedale con crampi addominali, diarrea e febbre alta. E' quanto emerge dalle analisi dell'Istituto zooprofilattico di Bologna, che hanno dato esito negativo. La notizia è riportata dall'edizione bolognese di Repubblica.

Al bambino, portato all'ospedale di Ravenna, i medici avevano infatti diagnosticato la salmonellosi. Anche la sorellina del piccolo, che aveva mangiato un ovetto della stessa confezione, aveva accusato gli stessi sintomi ma in forma più lieve. Il fratello è stato costretto ad alcuni giorni di ricovero dove la terapia a base di antibiotici ha fatto il suo effetto e, nel frattempo, è scattato l'allarme coi Carabinieri del Nas che hanno provveduto a sequestrare l'ultimo ovetto della confezione per sottoporlo ad analisi.

Il sospetto era nato dopo che nel nord Europa era stato trovato il ceppo di salmonella in un serbatoio dello stabilimento belga della Kinder, mentre nessuna traccia è stata trovata in quello italiano di Alba. Le uova di cioccolato Kinder Sorpresa sono state collegate a 63 casi di salmonella nel Regno Unito e diversi lotti sono stati ritirati in via precauzionale dall'azienda. La Food Standards Agency (Fsa), l'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare nella nazione, ha sconsigliato di mangiare le uova da 20 grammi in confezione singola e in pacchi da tre con data di scadenza tra l'11 luglio e il 7 ottobre 2022.