Via Baiona più sicura: nuovo senso unico da via Trattaroli alla rotonda degli Ormeggiatori

A partire dai prossimi giorni la viabilità lungo i due rami della via Baiona e di via Canale Magni sarà modificata in via temporanea e sperimentale, prevedendo da venerdì 28 maggio un senso unico nel segmento terminale della camionabile (tratto e direzione da via Trattaroli alla rotonda degli Ormeggiatori) che temporaneamente migliorerà l’attuale situazione viabilistica, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli utenti degli stabilimenti industriali e degli autotrasportatori. Contemporaneamente la Polizia locale intensificherà le attività di controllo.

Tale modifica temporanea della disciplina della circolazione è finalizzata ad evitare la formazione di incolonnamenti dei mezzi pesanti lungo la strada Baiona, che in determinate situazioni arrivano ad ostruire la rotonda degli Ormeggiatori generando problemi per la sicurezza e la viabilità. Un ulteriore provvedimento adottato riguarda l’istituzione del limite massimo di velocità di 50 chilometri orari in via Canale Magni, dalla rotonda degli Ormeggiatori verso Porto Corsini, tratto in cui sarà anche temporaneamente consentito il transito dei mezzi pesanti nella sola direzione nord - est per accedere agli stabilimenti industriali.