Viabilità rivoluzionata per Ironman: i servizi navetta e come ottenere il pass

In occasione dell’Ironman, la gara sportiva di triathlon più estrema e spettacolare che si svolgerà nel territorio di Cervia sabato 18 e domenica 19 settembre, si prevedono importanti modifiche alla viabilità nelle zone coinvolte per permettere lo svolgimento delle gare. Per quanto riguarda Villa Inferno, l’organizzazione rimarrà la stessa degli anni precedenti. Per chi vive a Sant'Andrea, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe saranno attive le navette nella zona artigianale di Montaletto (dove è possibile lasciare l’auto) e a Sant'Andrea. Per chi vive in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe, verranno rilasciati i pass per transitare in una direzione (da via Confine a via Cervara) all'interno dell'aeroporto militare.

Le modifiche alla viabilità

Nello specifico, nella frazione di Villa Inferno e Sant’Andrea, è prevista la chiusura totale al traffico con divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie strategiche (Bollana, Beneficio II Tronco e Cervara) nelle giornate di sabato 18 settembre (dalle 6.00 alle 19.00) e di domenica 19 settembre (dalle 10.00 alle 18.00). Per limitare gli inevitabili disagi ai cittadini, sono state attivate modifiche alla viabilità e servizi di trasporto: per chi vive in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe, le auto andranno lasciate in via Pio La Torre e via Cervara dove non passa il percorso di gara, oltre che in alcuni parcheggi messi a disposizione dai privati. Per uscire dalla frazione i residenti dovranno, a passo d’uomo, percorrere la ciclabile e immettersi in via Beneficio I Tronco per poi dirigersi verso via Veneziana e da lì in via Confine. Per poter tornare a Villa Inferno i residenti, muniti di apposito pass, potranno percorrere (a 30 km/h) una strada all’interno dell’aeroporto militare di Pisignano, utilizzando un’entrata secondaria, grazie alla grande disponibilità dell’Aeronautica militare che ha accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale. Dall’aeroporto si arriva in via Cervara dove si consiglia di lasciare le auto.

Per chi vive a Sant’Andrea, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe, le auto andranno lasciate nel parcheggio dell’area artigianale di Montaletto, in via del Lavoro. Da lì una navetta porterà in via Sirena, dove sarà possibile raggiungere la propria casa a piedi. La navetta effettuerà il servizio nel seguente orario: venerdì 17 settembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00; sabato 18 dalle 6.30 alle 19.00; domenica 19 dalle 11 alle 18. Chi vive a Sant’Andrea dovrà raggiungere il punto di attraversamento pedonale e, previa attivazione del volontario presente, attraversare la strada. Anche nel borgo di Sant’Andrea sarà attivo un servizio navetta, che in questo caso seguirà l’orario: sabato 18 settembre dalle 6.30 alle 19.00 e domenica 19 settembre dalle 11 alle 18.

Come ottenere il pass

Da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre sarà possibile farsi fare i pass negli uffici dell'Unità eventi, in piazza Pisacane 2 a Cervia. Gli orari di apertura degli uffici sono dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13; giovedì anche dalle 15 alle 17. Come negli anni precedenti i pass riporteranno il nome del capofamiglia, l'indirizzo, i numeri di targa di tutte le auto della famiglia che hanno necessità di passare dall'aeroporto. Chi si reca negli uffici a farsi fare il pass deve avere con sé i numeri di targa. Per informazioni: Unità eventi 0544979196, unitaeventi@comunecervia.it.

Lunedì 13 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 23 sarà possibile farsi fare il pass alla sede del Consiglio di zona, a Villa Inferno, in via Beneficio Secondo Tronco 12. Per farsi fare il pass è necessario avere con sé i numeri di targa. 3. In vista dell'incontro del 13 settembre nella sede del quartiere, i residenti e domiciliati di Villa Inferno possono richiedere il pass via mail (che sarà poi da ritirare nella sede dal quartiere lunedì 13 settembre dalle 18.30 alle 23.00), scrivendo a unitaeventi@comunecervia.it. In questo caso è necessario inviare nome del capofamiglia, indirizzo, numero di telefono, i numeri di targa delle auto. Per motivi organizzativi, i pass verranno rilasciati fino al 15 settembre 2021.