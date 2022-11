Shock in hotel, 20enne denuncia: "Mi ha violentata". Partono le indagini

Si indaga per una violenza sessuale a Ravenna. Tutto è partito in seguito alla denuncia della presunta vittima, una ventenne, che nel pomeriggio di martedì ha preso una stanza in un hotel della città. La giovane sarebbe poi uscita insieme a un ragazzo per andare a mangiare fuori. Più tardi i due sarebbero tornati in hotel e lì, proprio all'interno della stanza dell'albergo, si sarebbe verificata la violenza sessuale ai danni della giovane. La ventenne avrebbe a quel punto chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono accorse le volanti della Polizia di Stato. Il giovane, nel frattempo, si sarebbe allontanato, ma le sue generalità sarebbero state comunicate agli agenti dalla ragazza. La squadra mobile della Polizia ha fatto quindi partire le indagini necessarie a chiarire la vicenda.