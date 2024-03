A 23 studenti universitari conferite le lauree in "Viticoltura ed Enologia"

Per l’intera giornata di venerdì, nella sala “Aureliano Amati” del Polo di Tebano si è svolta la discussione delle tesi e il conferimento delle Lauree in Viticoltura ed Enologia a 23 studenti che hanno frequentato il Corso triennale dell’Università di Bologna. In apertura di giornata sono intervenuti per un saluto agli studenti Giovanni Carapia, amministratore unico della società Terre Naldi che ospita il Corso di laurea; Martina Laghi, assessore del Comune di Faenza alla scuola e formazione; Pierluigi Zama, presidente di Assoenologi sezione Romagna.

Quattro le sezioni svolte nel corso della giornata, le cui Commissioni giudicanti erano presiedute da Giuseppina Paola Parpinello, coordinatrice del Corso, e composte variamente dai professori Massimo Canali, Fabio Chinnici, Ilaria Filippetti, Davide Gottardi, Cleto Pirazzoli, Claudio Ratti, Arianna Ricci, Sergio Rivaroli, Adamo Domenico Rombolà e Andrea Versari. Le discussioni delle tesi di laurea si sono tenute nella sala “Amati” per il terzo anno consecutivo, dopo che durante la pandemia da Covid per due anni si erano svolte in modalità online, mentre in precedenza si tenevano presso la sala del consiglio comunale di Faenza.

Questi i 23 studenti neo laureati: Lorenzo Berretti, Andrea Calisesi, Simone Cecchini, Eleonora Contento, Marta Di Camillo, Alice Corso, Federica Fenati, Pietro Ferraresi, Samuele Guerra, Francesca Maccaroni, Nicolò Maranini, Ada Marchesini, Mattia Mazzotti, Michele Mingarelli, Alessia Nannini, Mariagrazia Nitri, Christian Patregnani, Nicole Rabiti, Jacopo Rossi, Riccardo Seidenari, Cinzia Veronesi, Filippo Vigarani, Li Yaonan.