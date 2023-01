Stangata sui carburanti: con l'aumento delle accise ora un pieno costa fino a 11 euro in più

Il 2023 si apre all'insegna degli aumenti dei prezzi per gli automobilisti e per gli altri utenti della strada con l'aumento delle accise su benzina, gasolio e Gpl. Dal primo gennaio, infatti, è arrivato il rialzo delle accise: +15 centesimi al litro su benzina e gasolio, +2,8 centesimo al litro sul Gpl, a cui va aggiunta l'Iva con un impatto sui prezzi alla pompa di 18,3 centesimi al litro su benzina e gasolio e di 4,3 centesimi al litro sul Gpl. A livello nazionale, la benzina self service sale in media a 1,732 euro al litro, mentre per il diesel 1,794 euro al litro. In soldoni, un pieno costerà quindi tra i 9 e gli 11 euro in più rispetto alla notte di San Silvestro.

Il taglio delle accise era stato applicato per la prima volta a marzo dello scorso anno con l’approvazione del decreto Ucraina bis. Sia per la benzina che per il diesel la riduzione era stata complessivamente di 30,5 centesimi, almeno fino a dicembre, quando con il decreto Aiuti quater il taglio era stato prorogato fino all'ultimo dell'anno, ma ridotto a 18,3 centesimi. Nel frattempo i prezzi erano scesi, con la verde tra 1,53 negli impianti no logo e 1,60 euro al litro, ai minimi da giugno del 2021.

La situazione a Ravenna

Rialzi importanti anche nel Ravennate, seppure la situazione non sia così critica come quella vista tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2022, quando la benzina era schizzata a 2 euro al litro e anche oltre (prezzo al self service) negli impianti di rifornimento della città. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, la benzina self in città oscilla tra un minimo di 1,779 euro al litro a un massimo di 1,877. Per quanto riguarda il diesel (sempre self) si va da un minimo di 1,848 euro al llitro a un massimo di 1,913.