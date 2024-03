La catena ravennate lancia una nuova linea di prodotti di bellezza naturali

Dopo un anno e mezzo di progettazione, il 18 marzo uscirà sugli scaffali dei negozi Sabbioni e sul sito dell'azienda la nuova marca SYBY, creata dall’azienda ravennate. Una marca, SYBY, nata e prodotta interamente in Italia da società benefit, vegana e con ingredienti fino al 99% di origine naturale, senza alcool, siliconi, oli minerali e coloranti sintetici. 17 prodotti divisi in 7 linee, per la cura del viso e del corpo, che celebreranno l’esperienza dell’azienda che, da più di 70 anni, investe in bellezza.

“Da molti anni pensiamo di sviluppare una marca per mettere a frutto l’esperienza che Sabbioni possiede nel mondo skincare, e, finalmente, con SYBY, ci siamo riusciti: abbiamo creato un brand con un’identità che sosterremo nel tempo, con un chiaro posizionamento e che risponde perfettamente a quelle che sono le esigenze della clientela e del mercato beauty. La scelta del partner di produzione con sede a Forlì, risponde anch’essa alla volontà di investire sul territorio locale", afferma Beatrice Montanari, responsabile marketing Sabbioni.

Il messaggio di SYBY si fonda sulla visione della skincare routine come gesto gentile verso sé stessi. La sua identità è quella di un brand frizzante, dolce, spensierato ma di carattere, parlerà di donne e di empowerment ma non sarà solo per loro. Le fragranze sono prive di allergeni e tutti i prodotti sono stati testati al Nichel, Cromo e Cobalto (< 0.1 ppm). La marca continuerà la sua crescita con nuovi lanci previsti in arrivo nel 2025, che arricchiranno ancora di più l’offerta. Per Sabbioni si sta quindi aprendo una stagione di crescita e rinnovamento che vedrà nel 2024 anche la ristrutturazione del negozio di Via IV Novembre, storica sede del centro storico e, nei prossimi anni, un calendario di ristrutturazioni e future aperture.