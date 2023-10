Cave di gesso, Saint-Gobain incontra il Ministero: "Piano condiviso per proseguire le attività"

Un clima collaborativo e un piano condiviso per proseguire l'attività estrattiva. Queste sono le prime novità emerse a margine del primo tavolo di confronto per la prosecuzione dell’attività produttiva di Casola Valsenio e delle relative attività estrattive, tenutosi nei giorni scorsi a Roma, convocato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a cui hanno partecipato il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna e Saint-Gobain Italia. Nuove prospettive, dunque, che arrivano dopo l'allarme lanciato dai lavoratori della Cava di Monte Tondo e dello stabilimento Saint-Gobain a seguito della nomina a Patrimonio dell’Unesco della Vena del Gesso Romagnola.

Il gruppo Saint-Gobain Italia esprime infatti soddisfazione "per il clima di collaborazione dimostrato" durante l'incontro e rileva "una volontà comune di identificare un piano condiviso che consenta il prosieguo delle attività di coltivazione delle cave di gesso, con una prospettiva temporale più ampia, in linea con le logiche di un investimento industriale e nel rispetto della normativa di Rete Natura 2000". "Questo consentirebbe la continuità dell’attività dello stabilimento di Casola Valsenio, punto di riferimento fondamentale per l’industria dell’edilizia sostenibile e per l’economia di un territorio che già oggi vive in stato di emergenza a causa dei recenti eventi climatici", prosegue la società. Allo stesso tempo sul fronte Unesco, sarebbe stata fornita la rassicurazione che il riconoscimento "del Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell’Appennino Settentrionale non rappresenta un vincolo all’attività estrattiva".