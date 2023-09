Confronto sul porto tra imprese, Tcr e istituzioni a "Farete"

Il sistema portuale di Ravenna quale fattore competitivo per le imprese è al centro del confronto che si svilupperà il prossimo giovedì 7 settembre dalle ore 14 alle 16, nell'ambito della annuale rassegna "Farete" promossa da Confindustria a Bologna Fiere. "E' grazie alla collaborazione tra il nostro Terminal Container, il Gruppo Sapir ed entrambi i presidenti di Confindustria Emilia e Confindustria Romagna che anche quest'anno vogliamo fornire all'imprenditoria del Paese e dell'Emilia-Romagna in particolare un quadro aggiornato delle opportunità di mercato, dei nuovi servizi, del terminal container che si realizzerà in penisola Trattaroli nonchè dei lavori in corso per banchine e fondali previsti dal nuovo Hub portuale di Ravenna" affermano Giannantonio Mingozzi e Giovanni Gommellini, presidente e direttore generale di TCR.

A Mingozzi ed al presidente di Sapir Sabadini, che apriranno i lavori, seguiranno i saluti di Valter Caiumi e Roberto Bozzi, rispettivamente presidenti di Confindustria Emilia e Confindustria Romagna, l'intervento di Daniele Rossi, presidente dell'Autorità Portuale, di Andrea Corsini, assessore regionale ai trasporti e infrastrutture e del vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani. Alla Tavola Rotonda, moderata da Andrea Bardi (ITL) prenderanno parte Nicola Giovanardi (Jas WorldWide), Marco Battaglia (Sfacs e Associazione Spedizionieri), Andrea Borghesi (Manager Logistic e Distribution Tecnogym), Cristiano Ercolani (Cefla) e Giovanni Gommellini direttore generale di TCR che concluderà i lavori.