Dagli albergatori alla cucina, a Cervia partono i nuovi percorsi dell’Accademia dell’Ospitalità

Proseguono gli incontri di alta formazione organizzati nella città di Cervia grazie alla collaborazione tra Confcommercio Ascom Cervia, Federalberghi Ascom Cervia e Iscom Cesena per la gestione dei servizi formativi dell’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri.

Preparazione, avviamento al lavoro e costante aggiornamento sono gli elementi fondamentali sui quali le associazioni di categoria intendono investire risorse al fine di garantire l’eccellenza nell’ospitalità turistica. Obiettivo dell’Accademia è quello di diffondere gli strumenti indispensabili investendo proprio sulla formazione di titolari, gestori e personale tramandando il tratto tipico che caratterizza l’offerta turistica romagnola: l’ospitalità e il senso di accoglienza. Per questo sono in calendario due corsi che vogliono rispondere alle esigenze degli imprenditori e dei dipendenti.

Mercoledì 16 febbraio è in partenza il livello 2 del percorso master “Da grande voglio fare l’albergatore”. Il programma del percorso di livello 2 è stato progettato in base ai nuovi fabbisogni rilevati con il gruppo albergatori che hanno frequentato il livello 1 e che vogliono continuare a sviluppare competenze per la gestione manageriale dell’azienda e competere al meglio sul mercato. La quota di iscrizione è di 600 euro. I giovani Albergatori con meno di anni 40 e con i servizi presso Ascom Cervia potranno contare su un bonus di 200 euro che saranno decurtati dal costo dei servizi 2023.

Si continua con la cucina tradizionale che si imparerà negli spazi della Darsena del Sale di Cervia, dove da lunedì 6 marzo è in programma il corso "La cucina del territorio tra tradizione ed innovazione" finanziato da EBURT (Ente Bilaterale Unitario Turismo). Il corso gratuito della durata di 21 ore è rivolto ai dipendenti, stagionali e non, delle aziende del settore turistico in regola con i versamenti. Il corso proseguirà fino al 16 marzo con due lezioni settimanali e sarà tenuto dall'executive chef dello staff Darsena Marco Rifici.