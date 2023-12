Emergenza alluvione, pubblicato l’elenco delle imprese per il contributo straordinario a Cervia

La Camera di commercio di Ravenna - Ferrara ha pubblicato l'elenco delle imprese a cui è stato concesso il contributo straordinario per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Riguardo a Cervia le aziende ammesse al contributo sono in totale 32 e solo 1 domanda è stata ritenuta non ammissibile. Sono ben 26 le imprese che hanno usufruito del contributo massimo di 4.928,83 euro di cui 1.415,46 quota fondo provinciale e 3.513,37 euro messi a disposizione dall'Amministrazione.

La Giunta cervese infatti aveva aderito al bando “Contributo straordinario alle imprese per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023”, approvato dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, con uno stanziamento di 100 mila euro, che è stato interamente utilizzato.

Le risorse sono state poi gestite dalla Camera di Commercio secondo criteri stabiliti dalla Convenzione con il Comune di Cervia, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per supportare le imprese del territorio, in attesa che le istituzioni nazionali e regionali stabiliscano le modalità e tempi di intervento relativi alla ricostruzione.

L’Assessore alle Attività Produttive Michela Brunelli: “Un ottimo risultato per il nostro territorio, sia per il numero di aziende ammesse al contributo, sia per lo stanziamento destinato. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione 100 mila euro e la convenzione con la Camera di Commercio è stata determinante per la gestione dei fondi, sostenendo la ripresa delle aziende, che rappresentano un comparto produttivo importante della nostra realtà. Ritengo che questa Giunta ancora una volta abbia dato prova di essere pronta a gestire le emergenze e le situazioni di criticità, dimostrando sensibilità e attenzione in questo caso alle imprese, ma più complessivamente alle molteplici realtà del territorio”.