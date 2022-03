Energia, Autorità Portuale: "Una nave rigassificatrice? Ravenna è pronta ad accoglierla"

L'attuale situazione di crisi energetica porta a discutere di nuove soluzioni per superare l'emergenza nel nostro Paese. A questo proposito l’Autorità Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale sostiene la candidatura di Ravenna quale sito per accogliere una nave rigassificatrice, mezzo che permetterebbe di riportare il gas naturale dallo stato liquido (GNL) utilizzato nel trasporto marittimo a quello gassoso utile per il trasporto terrestre ed il consumo finale.

“Al largo del porto di Ravenna – ha dichiarato il presidente dell’Autorità Portuale, Daniele Rossi – è già presente un terminale marino pronto per il trasporto a terra del gas e l’immissione nella rete nazionale di distribuzione. Qualora il Governo dovesse acquisire la disponibilità di una nave rigassificatrice, capace di ricevere gas liquefatto e riportarlo allo stato gassoso, utilizzare le strutture offshore già presenti al largo del porto di Ravenna per il trasporto a terra del gas e la consolidata esperienza delle aziende del territorio consentirebbe una reale, tempestiva e sicura diversificazione delle fonti di approvvigionamento”.