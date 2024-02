Imprese, dalla Regione 47 milioni per progetti di export, fiere ed eventi all’estero

Quasi 47 milioni di investimenti per realizzare 840 progetti di internazionalizzazione delle imprese e consorzi dell’Emilia-Romagna con contributi per 22 milioni di euro dalla Regione finanziati con risorse europee del Programma regionale Fesr 2021-27. Contributi, per i quali si sono conclusi i provvedimenti di concessione, arrivati attraverso due bandi realizzati lo scorso anno, per il sostegno a progetti messi in campo da microimprese, Pmi (e loro aggregazioni) e Consorzi sia per promozione dell’export e partecipazione a eventi fieristici che per internazionalizzazione. Le domande ammesse a contributo hanno superato di molto gli stanziamenti inizialmente destinati a queste misure e la Giunta regionale ha deciso di innalzare le risorse complessive dai 17 milioni iniziali a 22 milioni (+5 milioni) consentendo così di aumentare significativamente la platea dei beneficiari.

“Una straordinaria risposta, con l’obiettivo di accompagnare le imprese dell’Emilia-Romagna a diversificare i mercati internazionali di sbocco e rafforzare la propensione all’export del sistema produttivo emiliano-romagnolo- spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla-. Quello della Regione rappresenta un supporto decisivo per conquistare i mercati esteri. Così si conferma l’efficacia delle politiche regionali per il sostegno all’internazionalizzazione, che puntano sia ad attrarre investimenti che a consolidare relazioni e sostenere iniziative di promozione delle imprese e delle filiere”.

Imprese, progetti e contributi

Per quanto riguarda il sostegno a progetti di promozione dell’export e la partecipazione delle imprese a fiere internazionali (all’estero e in Italia, purché di qualifica internazionale) sono state finanziate 635 imprese con contributo di quasi 12,6 milioni e investimenti attivati per oltre 25 milioni di euro. Tra i progetti di internazionalizzazione delle Pmi, Consorzi e aggregazioni di Pmi sono state finanziate 201 imprese e 4 consorzi (con 56 Pmi consorziate e aderenti ai progetti) con un contributo di 9,5 milioni che ha generato investimenti per 21,4 milioni di euro.