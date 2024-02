L’assessora al Turismo di Faenza ospite del Capitolo Maioliche

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha aperto il 2024 con grandi soddisfazioni ed ha ospitato nel meeting in presenza, venerdì 2 febbraio all’Hotel Cavallino, l’assessora al turismo del comune di Faenza Simona Sangiorgi. Erano oltre 40 gli imprenditori e professionisti presenti al meeting settimanale nel quale sono stati comunicati i risultati raggiunti nel primo mese del 2024.

In crescita referenze ed affari e in aumento il numero dei membri della squadra del Maioliche che conta di raggiungere quota 30 entro il 31 marzo 2024. Si sono già superati gli 8 milioni di euro di fatturato tra i membri dalla nascita del Capitolo in giugno 2016. Il gruppo di imprenditori - che nell’attuale semestre (settembre 2023/marzo 2024), è guidato dal Presidente Maurizio Marchesi, dal suo vice Giuseppe Calderoni e dal segretario-tesoriere Claudio Sartoni - si sta concentrando sullo sviluppo del business fra i membri, ma anche fra i tanti visitatori che in questi mesi hanno presenziato alle riunioni, mantenendo forte e solido il rapporto con il territorio e le istituzioni locali. L’Assessora Sangiorgi, entusiasta dell’incontro, ha confidato di voler ulteriormente intensificare i rapporti di collaborazione con il Capitolo Maioliche.