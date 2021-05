L'innovativa tecnica per il consolidamento delle banchine premiata oltreoceano

La settimana scorsa la società U.W.A. (Under Water Anchors srl) ha ricevuto virtualmente - ha partecipato in remoto l’amministratore delegato della società Davide Serrau - dal Deep Foundations Institute di Hawthorne (New Jersey), nel corso di un evento svoltosi a Dallas negli Stati Uniti, il Ben Gerwick Award per il 2020, premio in memoria dell’ingegner Ben Gerwick, luminare nel campo dell’ingegneria marittima.

UWA è una società partecipata per un terzo da Sapir Engineering (gruppo Sapir del Porto di Ravenna) e per quote analoghe da Cmc e da Consulet Servizi srl. La società ha brevettato una tecnologia innovativa per il consolidamento delle banchine tramite l’inserimento di barre d’acciaio e del bulbo portante in cemento e realizzato la relativa macchina, che consente di operare dalla banchina anziché dall’acqua, con evidenti vantaggi in termini di operatività della banchina stessa. Si tratta, tra l’altro, di un passaggio preliminare a operazioni di approfondimento dei fondali, senza dover necessariamente riprogettare e ristrutturare totalmente la banchina.

Ne esistono tre esemplari: due venduti a una società sudamericana, la Costa Fortuna, e uno in possesso di Sapir che l’ha già utilizzata al porto di Ravenna. Si tratta di un attestato della validità della tecnologia UWA, che potrebbe favorirne il successo commerciale; non a caso la macchina è stata richiesta dal porto di Rotterdam, che la testerà nei prossimi mesi.

Soddisfazione viene espressa dal presidente di Sapir, Riccardo Sabadini: “Negli ultimi anni, altre società del nostro gruppo, Sapir stessa e Csr, hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale per la propria capacità di innovazione. Questo attestato, che giunge addirittura da oltre oceano, ci inorgoglisce e ci sprona a continuare a guardare oltre il quotidiano, alla ricerca di nuovi orizzonti per il nostro gruppo e per tutta la comunità ravennate”.