Opportunità per i giovani: dalla banca arrivano 100mila euro in borse di studio

"La Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese", in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, presenta il nuovo bando per l’assegnazione di 54 borse di studio e di ricerca per un valore complessivo di 61mila euro e di 15 borse di lavoro-tirocinio semestrale nell’ambito del “Progetto Crescita Professionale”, per la gestione dei tirocini lavorativi nelle imprese, con un contributo di sostegno complessivo fino a 37.500 euro. E’ inoltre previsto anche il Premio Luigi e Giuseppe Piazza, del valore di 1.250 euro. Lo scopo di queste iniziative è quello di offrire una opportunità ai giovani per conquistare un ruolo da protagonisti nell’inserimento attivo nella società e nell’economia del nostro territorio.

“La Bcc e la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor Ets sono fortemente impagnate a dare opportunità ai giovani del territorio - commenta Giuseppe Gambi, presidente della Bcc ravennate forlivese e imolese -. Il bando annuale per le borse di studio, ricerca e tirocinio è l’iniziativa trainante di questo percorso. Per la Banca è un modo per dimostrare attenzione alla base sociale; molte delle borse di studio sono infatti riservate ai giovani Soci e ai figli dei Soci che hanno terminato con risultati eccellenti il percorso universitario. Con il Progetto Crescita Professionale, inoltre si creano anche concrete opportunità di impiego dei giovani nelle aziende del nostro territorio".

“Anche quest’anno il bando propone dei temi di ricerca legati alla sostenibilità e agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. La Fondazione è parte attiva nell’avvio di percorsi di ricerca e formazione per le nuove generazioni, per favorire la crescita economica e sociale della nostra comunità”, sottolinea Edo Miserocchi, presidente della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor Ets.

Le borse di studio, ricerca e tirocinio prevedono diversi bandi: una parte di essi è riservata a Soci e figli di Soci della BCC; un’altra parte significativa è invece aperta a tutti i giovani che risultino comunque residenti/domiciliati nei comuni delle aree di competenza della Banca e anche in quelli limitrofi. Tra le novità dell’edizione 2023 anche una borsa di studio dedicata ai laureati con percorso “Dual Career” (studente-atleta) ed una borsa di studio di gruppo riservata agli studenti del triennio finale degli Istituti Tecnici (Settore Tecnologico) e Professionali.

La data ultima per la presentazione delle candidature per le borse di studio e di ricerca è fissata al 12 aprile 2023; per le borse di tirocinio semestrale le candidature potranno essere inviate fino al 20 luglio 2023. Il bando, il modulo online di candidatura e maggiori informazioni sono disponibili sui siti internet della Banca e della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche.