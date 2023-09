Sapir presenta i risultati raggiunti nel bilancio di sostenibilità 2022

Martedì il Gruppo Sapir ha presentato il Bilancio di Sostenibilità illustrato lo scorso 27 luglio al Consiglio di Amministrazione, alla presenza di dipendenti e stakeholder. Il documento offre uno sguardo d’insieme in particolare ai risultati raggiunti in materia di sicurezza e ambiente. Dà poi modo di approfondire altri importanti aspetti correlati all’integrazione nella realtà sociale ed economica del territorio, fornendo cifre e prospettive di sviluppo.

Il Bilancio di Sostenibilità è in primo luogo un importante strumento del Gruppo per approfondire la conoscenza interna e le relazioni che lo legano al territorio nel quale è nato e cresciuto. Costituisce inoltre uno stimolo per ottimizzare i metodi di raccolta, produzione e controllo dei dati, assumendone così piena consapevolezza.

In tema di ambiente, ad esempio, si evidenzia la conclusione dei lavori relativi al nuovo sistema fognario presso il terminal San Vitale, che consente la separazione delle acque bianche e nere e nel sistema di recupero dell’argilla dalle acque bianche. Prosegue inoltre il piano di investimenti che ha visto la realizzazione in Sapir di un quarto impianto fotovoltaico presso il Centro Direzionale e il riammodernamento dei serbatoi, con coibentazione degli stessi. Nella parte del Bilancio dedicata alle relazioni con i clienti si sottolinea la continuità degli investimenti in innovazione tecnologica per l’efficientamento dei servizi.

Sul rapporto con la comunità locale il Bilancio rimarca due scelte che caratterizzano il mandato degli amministratori: La prima consiste nella preferenza accordata, a parità di garanzie offerte, a fornitori della Provincia di Ravenna e dell’Emilia-Romagna, ai quali è destinata la maggior parte delle spese sostenute per approvvigionamenti e investimenti (per il solo 2022 circa 40 milioni di euro, ai quali si aggiungono le retribuzioni per oltre 10 milioni di euro e i dividendi distribuiti agli azionisti pubblici e privati). La seconda è la stretta collaborazione con scuola, università e formazione.

Rispetto alle risorse umane da notare che, nell’arco temporale oggetto dei quattro bilanci, il numero dei dipendenti è aumentato da 180 a 210, anche in conseguenza di una scelta di internalizzazione dei servizi. Per sottolineare l’apprezzamento verso i propri dipendenti è stato realizzato un video dedicato alle persone: quelle che hanno fatto la storia di Sapir e quelle che, ogni giorno con il proprio lavoro, permettono al gruppo di proseguire nella costante ricerca del proprio miglioramento.

Fin dal primo Bilancio di Sostenibilità tutti i terminal del gruppo sono in possesso delle certificazioni dei sistemi di gestione di sicurezza e di qualità; Tcr anche di quella di gestione ambientale. Nel 2022 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rinnovato a Sapir e Terminal Nord il rating di legalità con il mantenimento delle di tre stelle, la massima valutazione. Si tratta di una serie di attestati che accompagnano e garantiscono l’implementazione delle migliori garanzie di sicurezza per i lavoratori e di efficienza per i clienti. Questo importante risultato testimonia in maniera tangibile tutti gli sforzi compiuti nel processo di miglioramento continuo, tutt’ora in atto.