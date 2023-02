Un centinaio di persone alla mostra Niballo Open House: l'evento replica nel weekend

L’iniziativa Niballo Open House è stata un successo. Lo dicono i rappresentanti del Comitato Giovani Rionali, organizzatori dell’evento che si è svolto domenica scorsa, con il supporto del Gruppo Municipale e dei cinque Rioni di Faenza. “Sono state circa un centinaio le persone che domenica hanno visitato la mostra nella Sede del Gruppo Municipale a Palazzo Laderchi e che hanno firmato il ‘Guest Book' all’uscita dell’esposizione”, specifica Edoardo Caselli.

Ha visitato la mostra anche un nutrito gruppo di bambini del Borgo Durbecco e, per dare la possibilità anche ai bambini degli altri quattro rioni, Niballo Open House si ripeterà anche sabato e domenica prossima. “Sarà un modo per fare conoscere ai giovanissimi rionali un pezzo della nostra storia - ha spiegato il referente -. Un evento ottimamente riuscito che ha portato un po’ di Niballo in un periodo dell’anno solitamente poco attivo”.

Niballo Open House non è stata l’unica iniziativa che il Comitato Giovani Rionali ha organizzato, visto che nei mesi scorsi i rionali hanno partecipato al festival della comunità educante, e hanno inoltre coordinato i laboratori di bandiere e tamburi in alcune scuole del territorio. Progetto, questo, organizzato e promosso dal Comune di Faenza.