A Castel Bolognese l'evento conclusivo del progetto de "La Compagnia dei Racconti"

Giunge al termine il viaggio de “La Compagnia dei Racconti #3 Arti e mestieri 2022”, un progetto che attraverso interviste, narrazioni e foto degli archivi familiari privati realizza una pubblicazione e una mostra fotografica per custodire le memorie e le narrazioni di vita privata e quindi collettiva del nostro territorio.

Il percorso ha due intenti: il primo è valorizzare e preservare il patrimonio di esperienze, conoscenze e memoria storica dei testimoni che abitano il territorio, una vera e propria ricchezza documentale che ci restituisce il racconto di un’epoca; il secondo è sostenere il coinvolgimento attivo della comunità locale nell’azione di cura dei propri concittadini, in particolar modo gli anziani in situazione di solitudine involontaria. Il tramite sociale è la narrazione: l’incontro, lo stare insieme e il raccontare e trascrivere memorie di vita per poi raccogliere il tutto in una pubblicazione.

A ottobre 2021 per attraverso una chiamata pubblica volontari ormai esperti, in quanto presenti sin dalla prima edizione e nuovi cittadini, si sono candidati spontaneamente per incontrare e prendersi cura dei testimoni anziani del territorio.

I volontari hanno seguito un percorso di formazione in tre tappe: sui servizi sociali del territorio, sulle fragilità, emarginazione e solitudine a cui si può essere esposti nel corso della vita condotte con una psicologa, e sulla valorizzazione e tecniche dell’intervista. A seguire il tempo dell’incontro e delle narrazioni, raccolte con calma e cura nei mesi invernali e primaverili e che oggi si concretizzano nella presentazione della pubblicazione che verrà consegnata a volontari e testimoni, loro parenti, a tutti i partecipanti e successivamente distribuite sul territorio comunale.

Sono state raccolte 16 storie di vita di donne e di uomini del nostro territorio che custodiscono e tramandano la memoria storica di una comunità intera; episodi ricordati che raccontano di vite fatte di sacrifici, successi, felicità e fatiche quotidiane, storie di comunità familiare e di paese che hanno per sfondo gli anni del secondo conflitto mondiale, la ricostruzione della città e i suoi grandi cambiamenti sociali.

Grazie al vivo interesse del Comune di Castel Bolognese e di Auser sabato 15 ottobre alle 10:00, presso il chiostro del Comune di Castel Bolognese, verrà presentata alla cittadinanza la pubblicazione, verranno letti alcuni brani delle narrazioni raccolte con la voce dei volontari alla presenza dei testimoni protagonisti.

In caso di maltempo La Compagnia dei Racconti #3 sarà ospitata al Teatrino del Vecchio Mercato di via Rondanini.

Il percorso è stato raccontato nella pagina facebook de “La Compagnia dei Racconti” e sul sito www.lacompagniadeiracconti.it.

Il progetto è stato sostenuto grazie al sostegno di Auser Provinciale, Asp della Romagna Faentina, Comune di Castel Bolognese e grazie ai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, coordinato da Villaggio Globale cooperativa sociale.