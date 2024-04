Bolidi e auto storiche in arrivo a Ravenna: passa la tappa dell'Autogiro d'Italia

Bolidi e vetture d'epoca tornano sull'asfalto ravennate con l'edizione 2024 dell'Autogiro d'Italia. La manifestazione, dopo aver compiuto il primo lustro di vita, è pronta per la sua sesta edizione che, per il 2024, torna a proporre percorsi e territori nel cuore della penisola con partenza e arrivo da Arezzo. Sei le tappe, circa 1600 i chilometri da percorrere su strade che avranno come sempre quinte quelle fornite da paesaggi unici e inimitabili. Dal 5 all’11 maggio, perciò, via di nuovo a quello che ormai è divenuto un classico nel mondo delle granfondo classiche. Dopo una giornata dedicata alle operazioni preliminari, la corsa partirà quindi il 6 maggio dalla città toscana ed è attesa a Ravenna per l'8 e 9 maggio.

L’Autogiro Automobilistico d’Italia ripropone la tradizione delle corse automobilistiche di granfondo. Una prova di regolarità dove i concorrenti dovranno rispettare una tabella di marcia o semplicemente un raid turistico questo è lo spirito con il quale gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare un suggestivo percorso a tappe che li porterà ad attraversare luoghi e scenari affascinanti. L'edizione 2024 vedrà Ravenna protagonista come arrivo e partenza di tappa. La città dei mosaici sarà dunque protagonista della terza tappa, la Modena - Ravenna, con le vetture che saranno accolte in Piazza Garibaldi, e della successiva Ravenna - Pesaro.