Burattini alla riscossa, un'altra settimana ricca di appuntamenti

Prosegue l’estate a ritmo serrato della rassegna Burattini alla Riscossa, che anche questa settimana offre una tripletta di spettacoli tra lidi e entroterra. Si inizia mercoledì 20 luglio con I Burattini di Massimiliano Venturi impegnati alla Spiaggia 58, si prosegue giovedì 21 al Valtorto sempre con Massimiliano Venturi (che sostituisce il precedentemente programmato spettacolo della compagnia L'Aprisogni, Hansel e Gretel nel bosco di città), e si chiude venerdì 22 di nuovo in spiaggia, a Casalborsetti, con il Cabaret Magico di Luca Rosetti.

mercoledì 20 luglio – ore 21 – Ingresso libero

Spiaggia 58 – Viale delle Nazioni 442 – Marina di Ravenna

I Burattini di Massimiliano Venturi

Le avventure di fagiolino e Sganapino

Tra burattini, marionette e figure di ogni genere e sorta, Fagiolino, Sganapino e le altre maschere della tradizione sono al centro di un’ora di intrecci, di risate e lazzi in cui vengono trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare ed alle sonore bastonate che impartiranno ai propri avversari.

giovedì 21 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

Arena estiva a Valtorto – Via Faentina 216 – Fornace Zarattini (Ravenna)

I Burattini di Massimiliano Venturi

Burattini all'improvviso

Seguendo una personale reinterpretazione caratterizzata da una grande dinamicità e vivacità, Venturi riporta in vita le avventure di Fagiolino, Sganapino e delle altre maschere, rendendoli protagonisti di un variegato repertorio di spettacoli recitati all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diversi ad ogni rappresentazione, e ricchi di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

Gli eroi del teatrino sono protagonisti di una carrellata di farse che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità. Partendo dal patrimonio drammaturgico del teatro dei burattini tradizionale, con riferimenti alla letteratura colta ed ai repertori popolari, Massimiliano Venturi porta in scena un programma sempre nuovo e differente di sketch e situazioni, debitamente rivisitate ed attualizzate, calando lo spettatore in un'atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni età.

venerdì 22 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

Bagno Coja Beach – Via delle Gardenie 27 – Casalborsetti (Ravenna)

Luca Rosetti

Cabaret Magico

Uno spettacolo di magia comica ricco di trucchi emozionanti e battute fulminanti, fuori dagli schemi convenzionali, con un taglio inconsueto e di grande impatto. Il poliedrico fantasista Luca Rosetti dà prova di tutte le sue molteplici doti sceniche, pronto a sbalordire il pubblico con il suo talento e un amplissimo repertorio di magia, illusionismo e arte di strada. Un mix di comicità e stupore che lascerà a bocca aperta gli spettatori di tutte le età.

INFO

www.facebook.com/burattinimaxventuri

Tel. 389-1551656