Cena, musica e ballo: il Mercato Coperto si trasforma in piazza del divertimento con ‘Meraviglioso’

Il Mercato Coperto di piazza Andrea Costa, a Ravenna, alza il sipario su una nuova serata in centro storico. Tutti i venerdì – a partire dal 7 ottobre – l’intera struttura si trasforma per ospitare una vera e propria ‘città del divertimento’. Il titolo della serata è ‘Meraviglioso’, aggettivo che riassume tanti sentimenti post pandemia: la voglia di stare insieme, di ballare e cantare, di incontrarsi e di ridere nello stesso luogo che muta aspetto ogni settimana. Visto che l’idea nasce dal connubio Lucciola-Ballo Scalza e Le Notti del Mercato, ecco il richiamo al ‘mare d’inverno’ in pieno centro storico.

“Il Mercato Coperto – spiega Beatrice Bassi, amministratore delegato di MC, la società che gestisce lo storico immobile di piazza Costa – esprime finalmente la sua caratteristica principale, che è quella di essere una piazza, al coperto, dove le persone si incontrano. Lanciamo la serata del venerdì dandole un titolo di speranza, ‘Meraviglioso’, puntando sulla collaborazione con altre attività. Tra personale ai tavoli, sicurezza, barman lavoreranno con noi circa 50 persone”.

“Con questa iniziativa – commenta l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini – il Mercato Coperto rilancia la sua vocazione storica di ‘piazza’ come centro di relazioni. Si tratta di un evento importante, che si rifletterà positivamente anche su tante altre attività”.

Tre ristoranti a disposizione dalle ore 20: al piano superiore la Terrazza del Mercato con cena alla carta con proposte di mare e di terra; al ristorante Marmo il giropizza con Pinsa alla romana illimitata, birra e gelato; infine, il Ristorante Legno con menù Osteria, alla carta con proposte di carne alla griglia, taglieri e hamburger. Alle 21 il via alla festa. La prima serata, venerdì 7, è affidata allo show in terrazza di Sangio & Danny Pee. “Nei prossimi venerdì – aggiunge Andrea ‘Fox’ Guidi – avremo con noi dj Vianello, Pigna, Pyton, Checco Tassinari, altri vocalist come Alex Testi e Ilary”.